В Карабахе назвали число погибших в зоне боев мирных жителей за неделю

«За неделю военных действий в Карабахе погибло по крайней мере 18 мирных жителей, более 90 раненых, среди них более 70 - серьезно ранены, остальные – легко», - уточнил Бегларян.

Он отметил, что данные могут измениться в связи с продолжением обстрелов и отсутствием полной картины событий.

По словам Бегларяна, азербайджанская сторона применяет против Карабаха ракеты «типа «Смерч» и LORA, авиабомбы и кассетные бомбы и ракеты, запрещенные международным законодательствам».

Ранее стало известно, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Темой разговора стал поиск выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорнокарабахского конфликта. Лавров заверил, что Россия готова содействовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

Напомним, ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные бои. В Aзербaйджaне и Aрмении ввели военное положение и объявили мобилизaцию.

