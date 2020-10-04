В Карабахе назвали число погибших в зоне боев мирных жителей за неделю
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артак Бегларян сообщил, что в зоне боевых действие в течение недели погибли 18 мирных жителей, ранены более 90 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
«За неделю военных действий в Карабахе погибло по крайней мере 18 мирных жителей, более 90 раненых, среди них более 70 - серьезно ранены, остальные – легко», - уточнил Бегларян.
Он отметил, что данные могут измениться в связи с продолжением обстрелов и отсутствием полной картины событий.
По словам Бегларяна, азербайджанская сторона применяет против Карабаха ракеты «типа «Смерч» и LORA, авиабомбы и кассетные бомбы и ракеты, запрещенные международным законодательствам».
Ранее стало известно, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Темой разговора стал поиск выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорнокарабахского конфликта. Лавров заверил, что Россия готова содействовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.
Напомним, ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные бои. В Aзербaйджaне и Aрмении ввели военное положение и объявили мобилизaцию.
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