Захарова связала атаку БПЛА на Москву с визитом генсека ОБСЕ

Массированная атака украинских беспилотников на Москву связана с визитом генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее стало известно, что 11 марта Синирлиоглу проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как отметила Захарова, не первый раз визит высокопоставленной зарубежной делегации в российскую столицу сопровождается атакой беспилотников ВСУ.

«Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры [президента Украины Владимира] Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасность и сотрудничества в Европе», - написала Захарова в Telegram.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 11 марта над Московской областью уничтожили 91 дрон ВСУ, напоминает 360.ru.

