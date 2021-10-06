В Канаде ввели обязательную вакцинацию для госслужащих

Власти Канады объявили о введении обязательной вакцинации для государственных служащих. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что под эту категорию попадают полицейские, чиновники и военные. На получение вакцины госслужащим предоставлены ближайшие два месяца.

Кроме того, решение властей об обязательной вакцинации распространяется на лица, которые передвигаются по стране железнодорожным транспортом. Канадский вице-премьер Христя Фриланд заявил, что такие шаги в борьбе с коронавирусмо позволят как можно скорее восстановить экономику и социальную сферу.

Власти также допускают ряд исключений в силу медицинских показаний против вакцинации. В случае отказа от вакцинации будут отправлены в отпуск без сохранения зарплаты.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КанадаВакцина
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