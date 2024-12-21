В Канаде потребовали созыва парламента для голосования по вотуму доверия Трюдо

Лидер оппозиционной канадской Консервативной партии Пьер Пуальевр потребовал экстренного созыва парламента страны для голосования по вотуму доверия правительству премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом он написал в соцсети Х.

Канадский парламент уже ушел на рождественские каникулы, заседания возобновятся 27 января.

Пуальевр отметил, что направил генерал-губернатору Канады Мэри Саймон письмо, в котором заявил об утрате премьер-министром доверия Палаты общин.

«Парламент до конца года должен быть созван для проведения голосования по вопросу о проведении [внеочередных] выборов», — заявил оппозиционер.

Между тем в Германии бундестаг лишил доверия правительство канцлера страны Олафа Шольца, открыв путь к роспуску парламента и досрочным выборам.

