В Канаде потребовали созыва парламента для голосования по вотуму доверия Трюдо
Лидер оппозиционной канадской Консервативной партии Пьер Пуальевр потребовал экстренного созыва парламента страны для голосования по вотуму доверия правительству премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом он написал в соцсети Х.
Канадский парламент уже ушел на рождественские каникулы, заседания возобновятся 27 января.
Пуальевр отметил, что направил генерал-губернатору Канады Мэри Саймон письмо, в котором заявил об утрате премьер-министром доверия Палаты общин.
«Парламент до конца года должен быть созван для проведения голосования по вопросу о проведении [внеочередных] выборов», — заявил оппозиционер.
Между тем в Германии бундестаг лишил доверия правительство канцлера страны Олафа Шольца, открыв путь к роспуску парламента и досрочным выборам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru