Бундестаг отказал Шольцу в доверии
Бундестаг лишил доверия правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, открылся путь к роспуску действующего парламента и проведению досрочных выборов.
Уточняется, что Шольца, ранее направившего в Бундестаг запрос о доверии, поддержали только 207 депутатов из 717 присутствовавших. 394 парламентария высказались против, ещё 116 воздержались.
Ранее Шольц заявил, что Берлин не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru