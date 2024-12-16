Бундестаг отказал Шольцу в доверии

Таким образом, открылся путь к роспуску действующего парламента и проведению досрочных выборов.

Уточняется, что Шольца, ранее направившего в Бундестаг запрос о доверии, поддержали только 207 депутатов из 717 присутствовавших. 394 парламентария высказались против, ещё 116 воздержались.

Ранее Шольц заявил, что Берлин не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».