В Канаде объявят состав нового правительства 25 октября

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявит состав нового правительства государства 25 октября. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным источников местных СМИ, в правительство войдут как новые лица, так и члены из прошлого состава.

Отмечается, что Трюдо намерен сохранить гендерное равенство в кабинете министров. В частности, источники сообщают, что главой Минобороны страны может стать женщина.

Ранее 20 сентября в Канаде прошли внеочередные парламентские выборы. По итогам выборов Трюдо удалось сохранить должность премьер-министра.



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