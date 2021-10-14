В Канаде объявят состав нового правительства 25 октября

По данным источников местных СМИ, в правительство войдут как новые лица, так и члены из прошлого состава.

Отмечается, что Трюдо намерен сохранить гендерное равенство в кабинете министров. В частности, источники сообщают, что главой Минобороны страны может стать женщина.

Ранее 20 сентября в Канаде прошли внеочередные парламентские выборы. По итогам выборов Трюдо удалось сохранить должность премьер-министра.





