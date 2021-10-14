В Канаде объявят состав нового правительства 25 октября
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявит состав нового правительства государства 25 октября. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источников местных СМИ, в правительство войдут как новые лица, так и члены из прошлого состава.
Отмечается, что Трюдо намерен сохранить гендерное равенство в кабинете министров. В частности, источники сообщают, что главой Минобороны страны может стать женщина.
Ранее 20 сентября в Канаде прошли внеочередные парламентские выборы. По итогам выборов Трюдо удалось сохранить должность премьер-министра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Нежданный гость: «Балканец» накроет Москву до выходных
- Собянин опроверг введение полного локдауна в Москве
- В РТС предостерегли от преждевременных планов на отдых после возобновления авиасообщения
- Талибы заявили о допуске женщин в сектор здравоохранения
- Исследование: коронавирус может вызывать проблемы со зрением
- Международный фестиваль граффити «Культурный код» завершился в Ставрополье
- Звезды Michelin получили девять московских ресторанов
- Тысячи людей собрались в центре Тбилиси для поддержки Саакашвили
- Запуск поездов «Аллегро» планируется в ближайшее время
- Ученый заявил, что COVID-19 возник искусственно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru