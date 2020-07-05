В Калмыкии захотели поменять свою конституцию

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил нести поправки в местную конституцию - Степное Уложение. Об этом он заявил в День Республики в видеообращении, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Свое предложение он объяснил необходимостью принятого в 1994 году Степного Уложения «соответствовать логике современных политических и экономических процессов». По мнению Хасикова, поправки, внесенные в Конституцию России также «потребуют системных изменений на региональном уровне».