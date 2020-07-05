В Калмыкии захотели поменять свою конституцию
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил нести поправки в местную конституцию - Степное Уложение. Об этом он заявил в День Республики в видеообращении, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Свое предложение он объяснил необходимостью принятого в 1994 году Степного Уложения «соответствовать логике современных политических и экономических процессов». По мнению Хасикова, поправки, внесенные в Конституцию России также «потребуют системных изменений на региональном уровне».
Глава Калмыкии предложил создать республиканский Совет по законодательству для подготовки поправок в Степное Уложение. По мнению Хасикова, жители региона должны «понимать смысл и почувствовать перемены к лучшему».
Накануне, 4 июля в России вступила в силу Конституция, за поправки к которой проголосовали более 77% россиян в ходе всероссийского голосования. Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Россиянам было предложено к обсуждению более 200 поправок Основного закона страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru