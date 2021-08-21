В Кабуле прекратили работу обменные пункты

Обменный центр Кабула «Сарои Шахзода» в котором сосредоточены все обменные пункты афганской столицы, закрылся после приостановки работы Центрального банкастарны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Совета работников обменных пунктов города.

«Доводим до сведения соотечественников, что деятельность обменных пунктов будет возобновлена лишь после того, как будут решены проблемы Центрального банка и частных банков», - говорится в заявлении.