В Кабуле прекратили работу обменные пункты
Обменный центр Кабула «Сарои Шахзода» в котором сосредоточены все обменные пункты афганской столицы, закрылся после приостановки работы Центрального банкастарны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Совета работников обменных пунктов города.
«Доводим до сведения соотечественников, что деятельность обменных пунктов будет возобновлена лишь после того, как будут решены проблемы Центрального банка и частных банков», - говорится в заявлении.
Отмечается, что последняя запись на страничке Центрального банка Афганистана в Фейсбуке датирована 15 августа, когда движение «Талибан»* (*террористическая организация, запрещенная в России) захватили Кабул.
Одновременно стало известно, что младший брат президента Афганистана Хашмат Гани присягнул на верность талибам.
«Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани», — сообщает ТАСС.
Ранее в Кабул прибыл лидер политического крыла движения «Талибан» Абдул Гани Барадар. Чтобы обсудить вопрос формирования правительства.
По словам официального представителя политбюро движения «Талибан» Мухаммада Наима, «Талибан» еще не объявил официально о создании «Исламского эмирата Афганистан», но такое желание есть, пишет Газета.ru.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что «Талибан» заявят о создании Исламского эмирата Афганистана в ближайшее время.
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