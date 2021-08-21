СМИ: талибы захватили в Кабуле около 150 индийцев

Около 150 индийцев были захвачены боевиками из движения "Талибан" (запрещено в России) в Кабуле, передает телеканал NDTV на своей странице в Twitter со ссылкой на местные СМИ.

В сообщении говорится, что 150 человек, преимущественно индийцы, были захвачены "Талибаном" возле аэропорта Кабула".

Официального подтверждения произошедшего от властей Индии или посольства не поступало.

Ранее сообщалось, что «Талибан» представит новую систему управления Афганистаном.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Афганистан
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