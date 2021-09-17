В избиркоме Севастополя прокомментировали данные о вбросах
Избирком Севастополя опроверг информацию о нарушениях, которые были зафиксированы на выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным комиссии, бюллетени, которые якобы были вброшены, сортировались после голосования на дому. «Когда КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) после 20:00 переводят в переносной режим, туда вводят бюллетени из переносных ящиков», - передает агентство.
Видеозапись, на которых сообщалось о вбросах бюллетеней на севастопольских участках после 20:00, была опубликована в соцсетях.
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