В избиркоме Севастополя прокомментировали данные о вбросах

Избирком Севастополя опроверг информацию о нарушениях, которые были зафиксированы на выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По данным комиссии, бюллетени, которые якобы были вброшены, сортировались после голосования на дому. «Когда КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) после 20:00 переводят в переносной режим, туда вводят бюллетени из переносных ящиков», - передает агентство.

Видеозапись, на которых сообщалось о вбросах бюллетеней на севастопольских участках после 20:00, была опубликована в соцсетях.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:НарушенияСевастопольГолосованиеВыборы
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