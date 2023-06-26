Депутат Европарламента заявил, что Украина не войдет в состав ЕС

По словам Синчича, Украина не войдет в ЕС до конца конфликта на территории страны.

«Но, скорее всего, этого никогда не произойдет, потому что Украина не может выиграть», — подчеркнул представитель ЕП.

Эксперт считает, что страна станет нейтральной либо вовсе «перестанет существовать». По мнению Синчича, до прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского страна стала слишком коррумпированной, чтобы соответствовать стандартам ЕС. При этом Киев хочет вступить в сообщество из-за политических соображений, отмечает телеканал «360».

