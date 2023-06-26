Депутат Европарламента заявил, что Украина не войдет в состав ЕС

Украина не станет членом Евросоюза, считает представитель делегации Европарламента по связям с РФ от Хорватии Иван Вилибор Синчич. Об этом эксперт заявил в интервью Известиям.

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По словам Синчича, Украина не войдет в ЕС до конца конфликта на территории страны.

«Но, скорее всего, этого никогда не произойдет, потому что Украина не может выиграть», — подчеркнул представитель ЕП.

Эксперт считает, что страна станет нейтральной либо вовсе «перестанет существовать». По мнению Синчича, до прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского страна стала слишком коррумпированной, чтобы соответствовать стандартам ЕС. При этом Киев хочет вступить в сообщество из-за политических соображений, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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