В Италии сформировано новое правительство
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте объявил состав нового кабинета министров. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что в правительство вошли представители "Движение 5 звезд", левоцентристской оппозиционной Демократической партии, малой левой партии "Свободные и равные", а также беспартийные министры.
Так, главой МИД назначен руководитель "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо, министром экономики и финансов стал член Демократической партии Роберто Гуалтьери. Также демократ Лоренцо Гуэрини возглавил Минобороны.
Минюст возглавил представитель "Движения" Альфонсо Бонафеде.
В силу новое правительство вступит после присяги. После чего новый состав должен получить вотум доверия парламента.
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