В Италии сформировано новое правительство

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте объявил состав нового кабинета министров. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что в правительство вошли представители "Движение 5 звезд", левоцентристской оппозиционной Демократической партии, малой левой партии "Свободные и равные", а также беспартийные министры.

Так, главой МИД назначен руководитель "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо, министром экономики и финансов стал член Демократической партии Роберто Гуалтьери. Также демократ Лоренцо Гуэрини возглавил Минобороны.

Минюст возглавил представитель "Движения" Альфонсо Бонафеде.

В силу новое правительство вступит после присяги. После чего новый состав должен получить вотум доверия парламента.



