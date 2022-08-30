В Италии рассказали о секретном триумфе Путина

«Секретный триумф» российского президента Владимира Путина заключается в развитии сельского хозяйства, сообщает итальянская Corriere della Sera.

Минсельхоз рассчитает индекс импортозамещения в АПК

В текущем году РФ достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям». Как напоминает издание, еще свежи воспоминания, когда американские фермеры «не давали советским гражданам голодать». Однако сейчас это в прошлом. Отмечается, что при Путине в России произошло возрождение сельского хозяйства. С 2000 года до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ увеличился в 16 раз. Сегодня страна производит больше зерна, чем США, пишет Corriere della Sera.

Россия и США занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых при этом проживают по 1,4 миллиарда человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд.

Отмечается, что на российское сельское хозяйство положительным образом влияет глобальное потепление. Россия вместе с Канадой и скандинавскими странами находится в выигрышном положении от изменения климата.

Напомним, Минсельхоз в текущем сезоне может снизить планы по экспорту российского зерна, которые сейчас составляют 50 млн тонн, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Объем собранного зерна пока заметно меньше, чем год назад,

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинСельское Хозяйство
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