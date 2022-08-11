Минсельхоз рассчитает индекс импортозамещения в АПК

Министерство сельского хозяйства предполагает рассчитывать индекс импортозамещения в агропромышленном комплексе. Информация об утверждении методики расчёта параметра опубликована на сайте нормативно-правовых актов.

Индекс импортозамещения в документе определяется как соотношение накопленного темпа роста производства продукции АПК с накопленным темпом роста зарубежных закупок продукции АПК.

Как говорится в сообщении, разработка методики и её утверждение проводятся согласно постановлению кабинета министров РФ, принятого 26 мая 2021 года, в редакции от 14 апреля 2022 года. Проект самой методики пока не обнародован.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИмпортозамещениеСельское ХозяйствоМинсельхоз
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