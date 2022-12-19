Песков заявил, что попытки установить потолок цен на газ неприемлемы
Россия ответит на попытки стран Запада установить потолок цен на газ, это нарушение рыночного ценообразования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что России нужно время, чтобы подготовить ответ на новые санкции.
Ранее Reuters со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС сообщил, что страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ. По данным агентства, лимит будет введен с 15 февраля в случае достижения стоимости в 180 евро за МВтч, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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