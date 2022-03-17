В Италии фиксируют угрозы в адрес россиян

Отмечается, что с начала работы 5 марта горячей линии в посольстве было принято около 20 обращений россиян, сообщивших об угрозах в свой адрес.

В посольстве россиян призвали незамедлительно обращаться в полицию по месту жительства при получении угроз и оскорблений, а также дублировать информацию на горячую линию дипмиссии.



Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

