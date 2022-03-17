В Италии фиксируют угрозы в адрес россиян

Посольство России в Италии заявило, что российские граждане сообщают об угрозах в свой адрес на фоне событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

CNN: Гражданин США погиб в украинском Чернигове

Отмечается, что с начала работы 5 марта горячей линии в посольстве было принято около 20 обращений россиян, сообщивших об угрозах в свой адрес.

В посольстве россиян призвали незамедлительно обращаться в полицию по месту жительства при получении угроз и оскорблений, а также дублировать информацию на горячую линию дипмиссии.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры