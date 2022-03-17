В Италии фиксируют угрозы в адрес россиян
Посольство России в Италии заявило, что российские граждане сообщают об угрозах в свой адрес на фоне событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с начала работы 5 марта горячей линии в посольстве было принято около 20 обращений россиян, сообщивших об угрозах в свой адрес.
В посольстве россиян призвали незамедлительно обращаться в полицию по месту жительства при получении угроз и оскорблений, а также дублировать информацию на горячую линию дипмиссии.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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