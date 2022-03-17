CNN: Гражданин США погиб в украинском Чернигове
Украинская полиция сообщила, что среди нескольких человек, убитых в четверг в городе Чернигов на севере Украины, был гражданин США. Об этом сообщает CNN.
Госдепартамент США подтвердил смерть и выразил соболезнования семье. В заявлении украинской полиции говорится, что смерть наступила в результате обстрела города российской артиллерией.
Ранее в четверг глава региона Вячеслав Чаус заявил, что в среду в городской морг было доставлено более 50 тел. Среди убитых было более 10 человек, выстроившихся в очередь за хлебом, передает CNN.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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