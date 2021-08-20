В испанском МИД заявили, что не отказывали российским кораблям во входе в порт
Министерство иностранных дел Испании заявило, что не отказывало российским военным кораблям во входе в порт автономного города Сеута. Об этом пишет ТАСС.
Агентство передает, что МИД прислали официальный ответ на запрос, выразив уверенность в том, что российским суднам не было отказано во входе. По мнению испанских дипломатов, они лишь запросили документацию для того, чтобы пристать к берегу.
В посольстве России эту версию отрицают. По их данным, корабли предоставили Испании данные еще в начале лета, остальная информация составляет военную тайну и не может быть раскрыта.
Инцидент произошел накануне. Российские военные судна планировали дозаправиться и приобрести продукты в Сеуте. В порту были большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательный буксир «Алтай».
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