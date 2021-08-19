Испания отказалась принимать российские военные корабли
В МИД Испании отказали российским военным кораблям зайти в порт города Сеуты. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что корабли планировали дозаправиться и приобрести продукты в Сеуте. В порту были большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательный буксир «Алтай». Газета Confidencial передает, что российская сторона передала просьбу о входе кораблей в порт ещё в начале лета.
В ведомстве заявили, что судна должны предоставить подробные данные о маршруте и цели перемещения, однако российская сторона не ответила на запрос. Отмечается, что с 2016 года российский флот не передает подобные сведения, так как они составляют военную тайну.
По данным испанской газеты El Pais, посещение Сеуты кораблями ВМФ РФ было обычной практикой в период с 2010 по 2016 год, когда было произведено около 60 остановок военных. Однако затем, после критики НАТО, российские корабли стали заходить в порт гораздо реже. Автор материала отмечает, что отказ от этой традиции лишил город прибыли на сумму не менее 4,5 млн евро.
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