В Испании призвали создать «коалицию желающих» для обороны Европы
Для обеспечения собственной обороны Евросоюзу следует сформировать «коалицию желающих». Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
По его словам, для этого необходимы не только политические решения, но и о практическая интеграция оборонных возможностей европейцев.
«Нам нужна европейская армия», — указал министр, отметив, что Евросоюзу необходимы собственные военные механизмы.
Ранее глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что безопасность стран Европы должна оставаться в зоне ответственности НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
