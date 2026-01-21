В Испании призвали создать «коалицию желающих» для обороны Европы

Для обеспечения собственной обороны Евросоюзу следует сформировать «коалицию желающих». Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Боррель: США больше не главный союзник Евросоюза

По его словам, для этого необходимы не только политические решения, но и о практическая интеграция оборонных возможностей европейцев.

«Нам нужна европейская армия», — указал министр, отметив, что Евросоюзу необходимы собственные военные механизмы.

Ранее глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что безопасность стран Европы должна оставаться в зоне ответственности НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспанияАрмияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры