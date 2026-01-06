СМИ: премьер-министр Израиля Нетаньяху обратился к Путину с просьбой передать в Тегеран послание о том, что Тель-Авив не планирует атаковать Иран

Миллер: США будут действовать как сверхдержава и отстаивать свои интересы в Западном полушарии

СМИ: США намерены предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации

Притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

Виктор Гончаренко возглавит сборную Белоруссии по футболу