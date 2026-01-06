Боррель: США больше не главный союзник Евросоюза
США более не являются главным союзником Евросоюза. Как пишет RT, об этом заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель.
В интервью газете El País он указал, что это «новая глава в реальности», показывающая, что Европе «следует обеспечивать свою оборону собственными силами»
«Некоторым нравится, что президент США Дональд Трамп занял позицию «мирового полицейского», потому что он имеет дело с режимами, которые им не нравятся», - добавил политик.
Ранее Боррель заявил, что Европа должна признать смену подхода Вашингтона и соответствующим образом выработать ответ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
