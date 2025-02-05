Трамп: У Ирана не может быть ядерного оружия
5 февраля 202500:36
США не хотели бы давить на Иран, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, у Тегерана не может быть ядерного оружия. Заявление Трампа журналистам прозвучало после подписания указа о применении максимального давления на Иран.
Ранее стало известно, что Трамп может нанести удары по Ирану, чтобы помешать ядерной программе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru