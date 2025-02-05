Трамп: У Ирана не может быть ядерного оружия

США не хотели бы давить на Иран, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, у Тегерана не может быть ядерного оружия. Заявление Трампа журналистам прозвучало после подписания указа о применении максимального давления на Иран.

Ранее стало известно, что Трамп может нанести удары по Ирану, чтобы помешать ядерной программе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

