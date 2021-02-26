В Иране рассказали, что могут начать обогащение урана до 60% за 24 часа

Вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Али Акбар Салехи в эфире IRIB заявил, что Иран способен в течение суток увеличить обогащение урана до 60%. Об этом сообщает ТАСС.

В США считают, что ядерная сделка с Ираном должна возобновиться по его инициативе

Салехи отметил, что для увеличения обогащения у страны "есть потенциал". 22 февраля духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что обогащение урана соответствует национальным интересам Ирана.

Меджлис (парламент) страны постановил произвести в течение года 120 кг урана, обогащенного до 20%. Хаменеи отметил, что до необходимого уровня страна дойдет не более чем за шесть месяцев.

Отмечается,что 2 декабря 2020 года Совет стражей Конституции Ирана одобрил законопроект о наращивании степени обогащения урана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная ПрограммаИран
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