В Иране рассказали, что могут начать обогащение урана до 60% за 24 часа

Салехи отметил, что для увеличения обогащения у страны "есть потенциал". 22 февраля духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что обогащение урана соответствует национальным интересам Ирана.

Меджлис (парламент) страны постановил произвести в течение года 120 кг урана, обогащенного до 20%. Хаменеи отметил, что до необходимого уровня страна дойдет не более чем за шесть месяцев.

Отмечается,что 2 декабря 2020 года Совет стражей Конституции Ирана одобрил законопроект о наращивании степени обогащения урана.

