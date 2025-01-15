В Иране опровергли создание военного альянса с Россией

По его словам, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который Россия и Тегеран заключат в ближайшее время, не ограничивает стороны в подписании с другими государствами двусторонних соглашений и не направлен против третьих стран.

По словам Арагчи, соглашение затрагивает все аспекты отношений России и Тегерана. Оно подразумевает сотрудничество в области обороны и безопасности, ключевое внимание уделяется торговле и экономике.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом пройдут 17 января.

