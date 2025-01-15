В Иране опровергли создание военного альянса с Россией
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг создание российско-иранского военного союза. Об этом сообщило издание РБК.
По его словам, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который Россия и Тегеран заключат в ближайшее время, не ограничивает стороны в подписании с другими государствами двусторонних соглашений и не направлен против третьих стран.
По словам Арагчи, соглашение затрагивает все аспекты отношений России и Тегерана. Оно подразумевает сотрудничество в области обороны и безопасности, ключевое внимание уделяется торговле и экономике.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом пройдут 17 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru