В Иране опровергли создание военного альянса с Россией

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг создание российско-иранского военного союза. Об этом сообщило издание РБК.

Путин проведет переговоры с президентом Ирана 17 января

По его словам, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который Россия и Тегеран заключат в ближайшее время, не ограничивает стороны в подписании с другими государствами двусторонних соглашений и не направлен против третьих стран.

По словам Арагчи, соглашение затрагивает все аспекты отношений России и Тегерана. Оно подразумевает сотрудничество в области обороны и безопасности, ключевое внимание уделяется торговле и экономике.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом пройдут 17 января.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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