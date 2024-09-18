В Иране назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ
Соглашение о стратегическом сотрудничестве Ирана и РФ будет подписано во время визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву, сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политики Исламской Республики Абулфазл Зохреванд, передает агентство «Тасним».
Он также назвал данный договор давно ожидаемым. Зохреванд отметил, что все попытки европейских стран помешать процессу развития стратегического партнёрства между Тегераном и Москвой не увенчались успехом.
Политик также добавил, что все сообщения западных СМИ о якобы поставках в Россию иранских баллистических ракет не соответствуют действительности.
Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что Тегеран не передавал Москве оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru