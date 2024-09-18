В Иране назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ

Соглашение о стратегическом сотрудничестве Ирана и РФ будет подписано во время визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву, сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политики Исламской Республики Абулфазл Зохреванд, передает агентство «Тасним».

Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС в Казани

Он также назвал данный договор давно ожидаемым. Зохреванд отметил, что все попытки европейских стран помешать процессу развития стратегического партнёрства между Тегераном и Москвой не увенчались успехом.

Политик также добавил, что все сообщения западных СМИ о якобы поставках в Россию иранских баллистических ракет не соответствуют действительности.

Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что Тегеран не передавал Москве оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СотрудничествоДоговорРоссияИран

Горячие новости

Все новости

партнеры