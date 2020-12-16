В Хорватии открылось новое здание посольства РФ
В столице Хорватии Загребе открылось новое здание посольства России. Об этом сообщает российский МИД.
Отмечается, что в церемонии открытия принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.
В ходе выступления Лавров напомнил, что соглашение об улучшении условий посольств двух стран было принято летом текущего года. Российский министр также выразил уверенность, что в ближайщем будущем РФ и Хорватия возобновят сотрудничество в сфере туризма, которое было остановлено из-за пандемии.
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