В Хорватии открылось новое здание посольства РФ

Отмечается, что в церемонии открытия принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.

В ходе выступления Лавров напомнил, что соглашение об улучшении условий посольств двух стран было принято летом текущего года. Российский министр также выразил уверенность, что в ближайщем будущем РФ и Хорватия возобновят сотрудничество в сфере туризма, которое было остановлено из-за пандемии.

