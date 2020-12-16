В МИД РФ обвинили Украину в насилии против журналистов

Журналисты продолжают подвергаться физическому насилию на территории Украины, и ситуация с безопасностью представителей СМИ вызывает серьёзную обеспокоенность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.

По словам дипломата, на Украине развиваются опасные для журналистов ситуации неприкрытой цензуры, а также нарушений их прав вплоть до физической ликвидации. Захарова подчеркнула, что российская сторона неоднократно обращала внимание международного сообщества на эти тенденции.

Как отметила официальный представитель российского МИД, до сих пор не произошло никакого прогресса в расследовании убийств журналистов Андрея Стенина (МИА «Россия сегодня»), Анатолия Кляна (Первый канал), Игоря Корнелюка и Антона Волошина и Игоря Корнелюка («Россия»), Олеся Бузины (украинский журналист и писатель), Павла Шеремета («Украинская правда», «Радио Вести»).

Захарова добавила, что насилие против журналистов «происходит с фактической подачи официального Киева». Представитель МИД РФ подчеркнула, что украинские власти следуют по пути репрессий в отношении СМИ.

