В Херсонской области построят новый город
Новый город построят в Геническом районе Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Как отметил политик, президент Владимир Путин предложил построить «небольшой город» в Геническом районе на Арабатской стрелке.
«Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — цитирует Сальдо РИА Новости.
Врио главы области указал, что по поручению президента уже разрабатывается проект застройки. В новом городе появятся жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами, детскими садами. Кроме того, в населенном пункте планируется создать условия для работы правительственных органов.
«Процесс уже идет», — добавил Сальдо.
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