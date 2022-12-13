В Херсонской области построят новый город

Как отметил политик, президент Владимир Путин предложил построить «небольшой город» в Геническом районе на Арабатской стрелке.

«Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — цитирует Сальдо РИА Новости.

Врио главы области указал, что по поручению президента уже разрабатывается проект застройки. В новом городе появятся жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами, детскими садами. Кроме того, в населенном пункте планируется создать условия для работы правительственных органов.

«Процесс уже идет», — добавил Сальдо.

