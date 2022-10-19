В Херсоне спрогнозировали скорую битву за город

Наступление украинских военных на Херсон может начаться в ближайшее время. Такой прогноз сделал назначенный российскими властями замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

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По его словам, не исключаются обстрелы правобережной части Херсонской области.

В связи с этим ранее жителей правого берега Днепра эвакуировали на левый берег.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаХерсон
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