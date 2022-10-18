СМИ: Украина не выстоит и месяц без военной помощи Запада

Украина не сможет и месяца продержаться без военной помощи от Запада. Об этом заявил издатель, гендиректор журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

Главы МИДов ЕС одобрили новый пакет военной помощи Украине на €500 млн

По словам эксперта, Вашингтон предоставляет возможность Киеву иметь право вето на любые договоренности России и США по Украине. Это происходит несмотря на «полную зависимость» киевских властей от Соединенных Штатов и «беспрецедентную» помощь НАТО, без которой Украина «не смогла бы противостоять России и месяца», пишет Ura.ru.

Саймс указал, что было бы ошибкой считать, что Североатлантический альянс должен постоянно поддерживать Киев, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта. Также гендиректор NI призвал украинские власти перестать диктовать Вашингтону требования по поставкам оружия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты должны противостоять России на Украине, в противном случае новые конфликты могут возникнуть в других частях планеты, напоминает Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОСШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры