В Хабаровске отрицают вызов губернатора Фургала на допрос
В пресс-службе правительства Хабаровского края подтвердили информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что глава региона Сергей Фургал действительно находится в Москве. Однако, подчеркивается в сообщении, визит связан с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на «Амурстали».
«Губернатора не вызывали в Москву для дачи каких-либо показаний. Это неправда. Но глава региона с субботы действительно находится в Москве. Связано это с рабочими встречами. Губернатор не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу, чтобы давать показания», - заявила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, передает ТАСС.
Ранее сайт DVhab.ru опубликовал сообщение о том, что Сергей Фургал был экстренно вызван в Москве для дачи показаний по ситуации на заводе «Амурсталь». По данным издания, еще будучи депутатом Госдумы Сергей Фургал выступил поручителем предприятия перед банком. Сумма обязательств составила порядка 2 миллиардов рублей.
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