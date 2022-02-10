В Грузии заявили, что требование передачи Саакашвили от Украины не поступало

По словам Кобахидзе, Саакашвили такая же «головная боль» для Украины, как и для Грузии. В связи с этим, по его словам, Украина не проявила никакого интереса в возвращении Саакашвили.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября 2021 года после восьми лет эмиграции. 1 октября его арестовали, после чего политик объявил голодовку. Ранее Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, он обвиняется в растрате госсредств и жестоком разгоне митинга в 2007 году.

