В Грузии заявили, что требование передачи Саакашвили от Украины не поступало

Украина не направляла Грузии требование передать ей задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, являющегося украинским гражданином. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».

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По словам Кобахидзе, Саакашвили такая же «головная боль» для Украины, как и для Грузии. В связи с этим, по его словам, Украина не проявила никакого интереса в возвращении Саакашвили.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября 2021 года после восьми лет эмиграции. 1 октября его арестовали, после чего политик объявил голодовку. Ранее Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, он обвиняется в растрате госсредств и жестоком разгоне митинга в 2007 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСаакашвили
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