В Грузии вступил в силу законопроект об иноагентах
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что подписал закон об иноагентах, после того как президент Саломе Зурабишвили отказалась это сделать, документ вступил в силу.
По словам Папуашвили, одна из целей инициативы - укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к внешним сторонним вмешательствам.
Парламент Грузии 28 мая преодолел вето главы государства на закон об иноагентах, приняв его в первоначальной редакции. При этом 84 депутата проголосовали в поддержку инициативы, еще четыре были против.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru