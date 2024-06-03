В Грузии вступил в силу законопроект об иноагентах

По словам Папуашвили, одна из целей инициативы - укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к внешним сторонним вмешательствам.

Парламент Грузии 28 мая преодолел вето главы государства на закон об иноагентах, приняв его в первоначальной редакции. При этом 84 депутата проголосовали в поддержку инициативы, еще четыре были против.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, напоминает «Радиоточка НСН».

