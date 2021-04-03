В Грузии требуют уголовного дела за порчу памятника Грибоедову

Неправительственная организация "Национальный конгресс славянских народов Грузии" требует от Генпрокуратуры Грузии возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника поэту Александру Грибоедову в центре Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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В организации отметили большую роль А. С. Грибоедова в истории страны и отметили, что осквернение памятника способствует разжиганию межнациональной розни. Заявление направлено на имя генпрокурора республики Ираклия Шотадзе.

В мэрии Тбилиси в четверг 1 апреля подтвердили, что на монумент были нанесены русофобские надписи. Таким образом вандалы протестовали против посещения страны журналистом Владимиром Познером.

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Фото: twitter.com/caucasianknot
ТЕГИ:ПисателиПамятникГрузия
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