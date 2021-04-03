В Грузии требуют уголовного дела за порчу памятника Грибоедову
Неправительственная организация "Национальный конгресс славянских народов Грузии" требует от Генпрокуратуры Грузии возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника поэту Александру Грибоедову в центре Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
В организации отметили большую роль А. С. Грибоедова в истории страны и отметили, что осквернение памятника способствует разжиганию межнациональной розни. Заявление направлено на имя генпрокурора республики Ираклия Шотадзе.
В мэрии Тбилиси в четверг 1 апреля подтвердили, что на монумент были нанесены русофобские надписи. Таким образом вандалы протестовали против посещения страны журналистом Владимиром Познером.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- Кравчук: Белоруссия - холуй России
- Бюст Гагарина установили в Тунисе
- Итальянский военный, шпионивший в пользу РФ, сделал около 200 фото документов
- Мария Захарова иронично заявила о «гордости» за Зеленского
- В здании Конгресса США приспущены флаги в связи с гибелью полицейского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru