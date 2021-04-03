В Грузии требуют уголовного дела за порчу памятника Грибоедову

В организации отметили большую роль А. С. Грибоедова в истории страны и отметили, что осквернение памятника способствует разжиганию межнациональной розни. Заявление направлено на имя генпрокурора республики Ираклия Шотадзе.

В мэрии Тбилиси в четверг 1 апреля подтвердили, что на монумент были нанесены русофобские надписи. Таким образом вандалы протестовали против посещения страны журналистом Владимиром Познером.

