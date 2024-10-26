В Грузии стартовали парламентские выборы
Парламентские выборы начались в Грузии, избирательные участки республики открылись для голосования. Об этом сообщает РИА Новости.
Выборы проводятся по пропорциональной системе, партии для прохождения в парламент должны набрать более 5% голосов. Объединение, за которое проголосовало большинство избирателей, сможет представить кандидата в премьер-министры республики.
На выборах развернется противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и основными оппозиционными политическими объединениями.
В голосовании уже приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили, глава государства проголосовала в Тбилиси одной из первых.
Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе в беседе с НСН заявил, что на выборах «Грузинская мечта» может получить до 100 мест в парламенте из 150.
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