В Грузии стартовали парламентские выборы

Парламентские выборы начались в Грузии, избирательные участки республики открылись для голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы проводятся по пропорциональной системе, партии для прохождения в парламент должны набрать более 5% голосов. Объединение, за которое проголосовало большинство избирателей, сможет представить кандидата в премьер-министры республики.

На выборах развернется противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и основными оппозиционными политическими объединениями.

В голосовании уже приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили, глава государства проголосовала в Тбилиси одной из первых.

Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе в беседе с НСН заявил, что на выборах «Грузинская мечта» может получить до 100 мест в парламенте из 150.

