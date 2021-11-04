В Грузии считают, что Украина не запросит передачу Саакашвили

Соответствующее заявление сделал глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi. По его словам, одна из причин, почему такого запроса не будет, состоит в том, что «Саакашвили своими выходками утомил украинцев».

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы.

