В Грузии считают, что Украина не запросит передачу Саакашвили
Власти Грузии не ожидают запроса с украинской стороны на передачу им экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi. По его словам, одна из причин, почему такого запроса не будет, состоит в том, что «Саакашвили своими выходками утомил украинцев».
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы.
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