В Грузии прошли протесты после слов Иванишвили о конфликте с Осетией
В городах Грузии прошли акции протеста после заявлений основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о необходимости извинений перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года, сообщила телекомпания «Мтавари архи».
В материале уточняется, что организатором акции стало молодежное движение «Дафион». Протесты также прошли в Тбилиси перед зданием парламента и в Кутаиси. По словам одного из участников движения, грузинский народ вынуждают извиниться за войну, которую начал не он.
Ранее, 14 сентября, в ходе предвыборного митинга городе Гори Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы принести извинения за развязанную в 2008 году экс-президентом Михаилом Саакашвили войну с Южной Осетией. Он также отметил, что если правящая партия Грузии победит на выборах в парламент, то все виновные в организации войны 2008 года будут привлечены к ответственности, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru