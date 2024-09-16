В Грузии прошли протесты после слов Иванишвили о конфликте с Осетией

В материале уточняется, что организатором акции стало молодежное движение «Дафион». Протесты также прошли в Тбилиси перед зданием парламента и в Кутаиси. По словам одного из участников движения, грузинский народ вынуждают извиниться за войну, которую начал не он.

Ранее, 14 сентября, в ходе предвыборного митинга городе Гори Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы принести извинения за развязанную в 2008 году экс-президентом Михаилом Саакашвили войну с Южной Осетией. Он также отметил, что если правящая партия Грузии победит на выборах в парламент, то все виновные в организации войны 2008 года будут привлечены к ответственности, напоминает RT.

