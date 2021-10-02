В Грузии пообещали не обострять отношения с Украиной из-за Саакашвили
Отношения Грузии и Украины не будут обострены из-за задержания экс-президента республики, главы исполкома украинского Национального совета реформ Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера грузинского парламента Кахабера Кучаву.
Саакашвили в пятницу прибыл в Грузию и был задержан правоохранительными органами республики. Политику грозит до девяти лет лишения свободы по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, экс-президент — фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, погроме телекомпании «Имеди», растрате средств из государственного бюджета.
Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, она никогда не помилует Саакашвили.
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