В Грузии пообещали не обострять отношения с Украиной из-за Саакашвили

Отношения Грузии и Украины не будут обострены из-за задержания экс-президента республики, главы исполкома украинского Национального совета реформ Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера грузинского парламента Кахабера Кучаву.

В Госдепе прокомментировали задержание Саакашвили

Саакашвили в пятницу прибыл в Грузию и был задержан правоохранительными органами республики. Политику грозит до девяти лет лишения свободы по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, экс-президент — фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, погроме телекомпании «Имеди», растрате средств из государственного бюджета.

Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, она никогда не помилует Саакашвили.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиУкраинаГрузия
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