В Грузии оценили отмену авиасообщения с РФ в $300 млн

Глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что бюджет страны недополучил доходов от туризма на сумму $300 млн в связи с отменой в июле авиасообщения с РФ. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Также по словам Гвенетадзе, политическая напряженность между странами привела к падению курса лари и росту инфляции. Глава Нацбанка отметил, что в ноябре уровень инфляции составил 7%, что более чем в 2 раза выше прогноза.