В Грузии оценили отмену авиасообщения с РФ в $300 млн
Глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что бюджет страны недополучил доходов от туризма на сумму $300 млн в связи с отменой в июле авиасообщения с РФ. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Также по словам Гвенетадзе, политическая напряженность между странами привела к падению курса лари и росту инфляции. Глава Нацбанка отметил, что в ноябре уровень инфляции составил 7%, что более чем в 2 раза выше прогноза.
Напомним, прямое авиасообщение с Грузией было прекращено с 8 июля. Это стало следствием возникшего напряжения между странами в результате инцидента летом текущего года. В ходе заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на встрече, занял кресло спикера, что вызвало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки.
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