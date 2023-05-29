В Грузии объяснили нежелание «воевать» против России

Московскую неделю предпринимательства посетили более 50 тысяч человек Около 150 тонн мусора собрали на столичных водоёмах с начала навигации Летний сезон «Спортивных выходных» в Москве откроется 3 июня На 120 собачьих площадках города будут работать пункты вакцинации собак Третью лекцию психологической поддержки школьников перед ЕГЭ посетили около 600 человек