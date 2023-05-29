В Грузии объяснили нежелание «воевать» против России

За Грузию в случае вооруженного конфликта с Россией никто не будет воевать, как и за Украину. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в интервью местной газете «Квирис палитра».

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Он отметил, что страна останется без поддержки в случае, если начнется война. Глядя на Украину, грузины понимают, что Киев не получает ощутимой помощи от своих союзников. Все, что делает Запад - это поставляет оружие.

«Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев», - сказал Папуашвили.

Ранее депутаты Рады предложили переименовать Грузию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Умикашвили
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