В Грузии объяснили нежелание «воевать» против России
29 мая 202315:08
За Грузию в случае вооруженного конфликта с Россией никто не будет воевать, как и за Украину. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в интервью местной газете «Квирис палитра».
Он отметил, что страна останется без поддержки в случае, если начнется война. Глядя на Украину, грузины понимают, что Киев не получает ощутимой помощи от своих союзников. Все, что делает Запад - это поставляет оружие.
«Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев», - сказал Папуашвили.
Ранее депутаты Рады предложили переименовать Грузию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru