«Без обострений»: В Грузии «остыли» с идеей вступления в НАТО

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил принять Абхазию и Южную Осетию в состав России, если Грузия и НАТО будут нагнетать ситуацию в регионе. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты». «Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания, медлить не станем», — пообещал политик. Мамрадзе заверил, что Грузия и НАТО не пытаются накалять ситуацию.

«Никаких обострений нет. Более того, ни на одном из саммитов НАТО не рассматривался вопрос не только членства Грузии в альянсе, но даже символического получения членства. Этот вопрос снят с повестки дня годы назад. Не раз видные западные деятели заявляли о том, что Грузия вовсе не стоит на том пути, который когда-нибудь может привести страну в Североатлантический альянс. Если бы что-то изменилось, думаю, я бы об этом знал», — сказал Мамрадзе.

Политолог добавил, что не обнаружил в новостной повестке ничего, что могло бы спровоцировать Дмитрия Медведева на подобные заявления.

«Ни со стороны официальных властей, ни со стороны оппозиции Саакашвили ничего такого не было. Другое дело, что недавно была годовщина признания Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Президентом России в те времена как раз был Медведев. Возможно, с этим были связаны слова Медведева про то, что в случае необходимости регионы будут приняты в состав России и что их желание сродниться с Россией не угасло и через столько лет», — предположил собеседник НСН.

В заключение Мамрадзе заявил, что реакция на слова российского политика в Грузии была минимальной.

«Конечно, совсем ничего не сказать было невозможно. Прозвучало то, что для нас неприемлемы заявления, как-то касающиеся территориальной целостности Грузии. Ни одно грузинское правительство не может согласиться с тем, что Абхазия и Южная Осетия — не территории Грузии. Это территория Грузии, как и любая другая историческая часть страны. Вместе с тем многие понимают, что все произошедшее — результат военно-политической кровавой авантюры Саакашвили в августе 2008 года. Она закончилась совершенно неизбежным крахом для Грузии и для грузинской государственности», — подытожил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что для вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав России прежде всего необходимо волеизъявление граждан этих республик. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

