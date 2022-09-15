В Грузии назвали «сарказмом» идею проведения опроса о втором фронте против России
Идея проведения в Грузии плебисцита об открытии «второго фронта» против России содержала сарказм. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
«В этом заявлении, естественно, был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны», — цитирует Кобахидзе ТАСС.
Ранее в Грузии заявили о готовности провести опрос среди населения по поводу открытия «второго фронта» с Россией, напоминает Ura.ru. Кобахидзе отмечал, что этот вопрос могут обсудить в дальнейшем, если граждане выскажутся «за». При этом власти Грузии не поддерживали эту идею, отмечает РЕН ТВ.
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