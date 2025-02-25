В Грузии назвали отказ от антироссийских санкций историческим решением
Отказ Грузии вводить санкции против России в 2022 году был историческим решением. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
Глава правительства напомнил, что отказ от ограничений озвучил бывший премьер страны Ираклий Гарибашвили.
«Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», – указал Кобахидзе.
Премьер подчеркнул, что это решение было принципиальным. В случае присоединения Тбилиси к санкциям страну ожидало бы экономическое разрушение.
Ранее Кобахидзе рассказал, что правительство Грузии предотвратило открытие «второго фронта» в стране против России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru