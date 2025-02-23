Кобахидзе: Грузия предотвратила открытие второго фронта против России
Грузинское правительство сумело предотвратить открытие «второго военного фронта» в Грузии против России. Об этом сообщают РИА Новости.
«Несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии, сценарий 1921 года в Грузии не повторился, и это заслуга грузинского правительства», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Ранее Кобахидзе неоднократно подчеркивал, что приход к власти партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» мог бы привести к втягиванию Грузии в военный конфликт. По его словам, представители этой партии стремятся открыть «второй фронт» против России.
18 февраля в интервью Radio Courtoisie президент республики Михаил Кавелашвили заявил, что Грузию после начала конфликта на Украине подталкивали к войне с Россией.
20 февраля генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил о требовании Запада открыть второй фронт против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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