В Грузии назвали блефом претензии Саакашвили на победу в парламенте

«Это чистой воды блеф. Но он настолько бывает оторван от реальности – это я говорю, как человек близко его знающий с молодых лет, - порой он сам верит в такие бредни в тот момент, когда их говорит. Саакашвили, в отличие от его сообщников, действительно сохраняет популярность, но это не более 10-12% от электората. Это люди мотивированные, такой ядерный электорат. Поэтому когда половина избирателей участвует в голосовании, эта цифра запросто вырастает до 25%. Но, что очень важно, она никогда не растет. Саакашвили своей активностью отпугивает всегда всех остальных. Многим может не нравится правящая группировка «Грузинская мечта», но когда они вспоминают Саакашвили, видят его активность, они сразу говорят, что лучше, чтобы осталась «Мечта». Вот такой у нее спасательный круг. У всех сообщников Саакашвили рейтинг вообще нулевой. Так что сейчас опять будет 25%, как эти восемь лет было», - объяснил Мамрадзе.

Напомним, выборы в грузинский парламент намечены на 31 октября этого года. Сам Саакашвили участвовать в них не может, потому что лишен грузинского гражданства. Кроме того, против него на родине заведено несколько уголовных дел.

