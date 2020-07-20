Киевский политолог призвал ещё раз отобрать гражданство у Саакашвили
Экс-советник президента Леонида Кучмы назвал в интервью НСН Михаила Саакашвили человеком, пребывающим в неуравновешенном состоянии, чьи высказывания нарушают спокойствие на Украине.
Украина может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий местных властей. С таким заявлением выступил глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили. По его словам, готовится большой реванш тех сил, которые партия «Слуга народа» подвинула из центральной власти в прошлом году. Так же политик уверен, что местные чиновники создают у себя в регионах «частные армии», которые финансируются из госбюджета.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН в ответ предложил вновь лишить Саакашвили украинского гражданства за постоянное нагнетание обстановки внутри страны.
«Уже давно всем известно, что Саакашвили все время находится, в мягко сказать, неуравновешенном состоянии. Он придумывает несуществующие угрозы, пребывая в психическом тумане. И этот туман становится все более концентрированным. И самое неприятное, что это состояние он навязывает и другим. К тому же сам политик связан не с позитивом, а с трагедиями, столкновениями, страданиями», - отметил собеседник НСН.
На прошлой неделе Михаил Саакашвили заявил, что нынешнее грузинское правительство нелегитимно. Отношения Киева и Тбилиси обострились, потому что в Грузии посчитали, что подобные заявления - вмешательство во внутриполитические дела страны.
До этого Саакашвили предрек многим украинским семьям настоящий голод. В интервью Дмитрию Гордону грузинский политик заявил, что многие украинцы столкнутся с голодом и безденежьем, и эту проблему можно решить буквально за 100 дней.
Еще раньше Саакашвили заявил, что украинское государство стоит на грани распада из-за укрепления центробежных сил во всех регионах.
«Комета Саакашвили прошла свой апогей и идет к закату. Его уже в Грузии просто не переносят из-за заявлений о пророссийском правительстве. Он внутри страны разжигает противостояние в обществе, теперь он на Украину перекинулся. Человека, как я считаю, нужно лишить гражданства и выслать, потому что он человек, порождающий конфликт. Правды в его словах нет», - резюмировал Олег Соскин.
В конце июля 2017-го Петр Порошенко, который в тот момент стоял у руля страны, лишил политика украинского гражданства. Саакашвили подал жалобу в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Но проблема решила распоряжением нового президента Украины Владимира Зеленского. Тот указом от 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. И амбициозный политик возвратился на Украину, возглавив исполнительный комитет национального совета реформ.
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