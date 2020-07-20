Киевский политолог призвал ещё раз отобрать гражданство у Саакашвили

Украина может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий местных властей. С таким заявлением выступил глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили. По его словам, готовится большой реванш тех сил, которые партия «Слуга народа» подвинула из центральной власти в прошлом году. Так же политик уверен, что местные чиновники создают у себя в регионах «частные армии», которые финансируются из госбюджета.

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН в ответ предложил вновь лишить Саакашвили украинского гражданства за постоянное нагнетание обстановки внутри страны.

«Уже давно всем известно, что Саакашвили все время находится, в мягко сказать, неуравновешенном состоянии. Он придумывает несуществующие угрозы, пребывая в психическом тумане. И этот туман становится все более концентрированным. И самое неприятное, что это состояние он навязывает и другим. К тому же сам политик связан не с позитивом, а с трагедиями, столкновениями, страданиями», - отметил собеседник НСН.

На прошлой неделе Михаил Саакашвили заявил, что нынешнее грузинское правительство нелегитимно. Отношения Киева и Тбилиси обострились, потому что в Грузии посчитали, что подобные заявления - вмешательство во внутриполитические дела страны.

До этого Саакашвили предрек многим украинским семьям настоящий голод. В интервью Дмитрию Гордону грузинский политик заявил, что многие украинцы столкнутся с голодом и безденежьем, и эту проблему можно решить буквально за 100 дней.

Еще раньше Саакашвили заявил, что украинское государство стоит на грани распада из-за укрепления центробежных сил во всех регионах.