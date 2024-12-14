В Грузии начались президентские выборы с единственным кандидатом

Президентские выборы стартовали в Грузии, впервые в истории республики ее лидера выберет избирательная коллегия. Грузинский парламент ведет трансляцию.

Главу государства избирает коллегия из 300 депутатов разного уровня, правящую партию «Грузинская мечта» представляют 211 из них. Выборы в первом туре выиграет кандидат, получивший по меньшей мере 2/3 голосов.

Единственным претендентом на должность президента стал кандидат от «Грузинской мечты», бывший футболист, депутат Михаил Кавелашвили.

Заседание избирательной коллегии завершится в 14:00 (13:00 мск), затем Центризбирком Грузии подведет итоги выборов и объявит результаты.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена покидать Президентский дворец по истечении срока своих полномочий 29 декабря.

