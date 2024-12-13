Президент Грузии заявила, что не покинет Президентский дворец после выборов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в телеобращении заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после завершения своего срока полномочий 29 декабря.
Зурабишвили подчеркнула, что собирается остаться на месте, добавив, что этот вопрос ей задают регулярно. Президент отметила, что не намерена уступать свои позиции.
В конце октября партия «Грузинская мечта», не связанная с президентом Саломе Зурабишвили, одержала победу на парламентских выборах. Президент заявила о масштабных фальсификациях и отказалась признать результаты, объявленные Центральной избирательной комиссией. Этот шаг спровоцировал протесты оппозиции в стране.
Очередные президентские выборы в Грузии запланированы на 14 декабря. Впервые главу государства выберет коллегия из 300 человек, включающая 150 депутатов нового парламента и 150 региональных делегатов. Инаугурация нового президента намечена на 29 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru