Президент Грузии заявила, что не покинет Президентский дворец после выборов

В конце октября партия «Грузинская мечта», не связанная с президентом Саломе Зурабишвили, одержала победу на парламентских выборах. Президент заявила о масштабных фальсификациях и отказалась признать результаты, объявленные Центральной избирательной комиссией. Этот шаг спровоцировал протесты оппозиции в стране.

Очередные президентские выборы в Грузии запланированы на 14 декабря. Впервые главу государства выберет коллегия из 300 человек, включающая 150 депутатов нового парламента и 150 региональных делегатов. Инаугурация нового президента намечена на 29 декабря, передает «Радиоточка НСН».

