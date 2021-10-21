В Грузии госпитализировали отца Саакашвили
Отец экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили госпитализирован в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинское телевидение.
Отмечается, что отец политика доставлен в больницу из-за проблем с сердцем. Состояние здоровья Николоза в настоящее время оценивается как стабильное.
Брат бывшего президента Давид Саакашвили сообщил, что нахождение сына в тюрьме повлияло на его кардиологические проблемы.
Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, с тех пор он находится в тюрьме. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы.
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