В Грузии госпитализировали отца Саакашвили

Отец экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Саакашвили госпитализирован в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинское телевидение.

Саакашвили отказался переходить в тюремную клинику

Отмечается, что отец политика доставлен в больницу из-за проблем с сердцем. Состояние здоровья Николоза в настоящее время оценивается как стабильное.

Брат бывшего президента Давид Саакашвили сообщил, что нахождение сына в тюрьме повлияло на его кардиологические проблемы.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, с тех пор он находится в тюрьме. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияСаакашвили
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