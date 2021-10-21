Саакашвили отказался переходить в тюремную клинику
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не хочет переходить в тюремную клинику. Об этом сказал врач политики Николоз Кипшидзе.
По мнению Кипшидзе, принципиальная позиция Саакашвили заключается в отказе от госпитализации. При этом в грузинском Минздраве обещали дать врачу на выбор список больниц, в которые могут направить Саакашвили, рассказал врач.
Саакашвили официально держит голодовку уже 21 день. Личный врач Саакашвили передает, что ему тяжело передвигаться и разговаривать, он похудел более чем на 12 килограммов.
Заявлениям политика о пожизненной голодовке не стоит верить, заявил ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». «Очень сложно поверить, потому что он страдает булимией, он может съесть, заглотать невероятное количество еды, особенно если нервничает», - рассказал политолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru